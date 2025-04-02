فرنسا: أوروبا سترد بشكل متناسب على الرسوم الأمريكية المحتملة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - قال وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي، اليوم الأربعاء، إن أوروبا سترد بشكل متناسب على الرسوم الجمركية، التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها لن تصعد التوتر تحت أي ظرف.

وأضاف "فيراتشي"، لإذاعة "آر.إم.س"، أن "أوروبا دائمًا مع التفاوض وتهدئة الأمور، لأن الحروب التجارية، كما تعلمون، لا تفضي إلا إلى خاسرين".

ومن المقرر أن يعلن ترامب، مساء اليوم، رسومًا جمركية شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في العالم، ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، ويرجح أن يدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مضادة.