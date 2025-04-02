الصين تواصل تدريبات ”رعد المضيق” وسط توترات مع تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أجرى الجيش الصيني، تدريبات متعددة الأهداف في المياه الواقعة شمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، بحسب وكالة الأنباء الصينية.

وأوضح الجيش الصيني أن هذه التدريبات تهدف إلى اختبار قدرات القوات في تنفيذ العمليات المتكاملة، وامتلاك السيطرة العملياتية، وتوجيه ضربات دقيقة على عدة اتجاهات.

وشملت التدريبات تنظيم تشكيلات السفن والطائرات، بالتنسيق مع قوات الصواريخ التقليدية وأنظمة إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، لإجراء تدريبات على اعتراض الطائرات.

كما شملت شن هجوم على أهداف بحرية، وضرب أهداف برية، وفرض حصار وسيطرة بشكل مشترك، وفقا لوزارة الدفاع الصينية.

وتحمل العملية الاسم الرمزي "رعد المضيق 2025A"، بحسب صحيفة اليابان تايمز، وتأتي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تدرب الجيش الصيني في اليوم السابق على "العمليات المتكاملة"، وهي الخطوة التي أعربت الولايات المتحدة واليابان عن قلقهما بشأنها.

بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 71 طائرة عسكرية صينية و21 سفينة بحرية، بما في ذلك مجموعة حاملة الطائرات شاندونج، في المياه المحيطة بالجزيرة، وأنها أنشأت مركز مراقبة لتتبع الوضع، واتهمت بكين بتحدي النظام الدولي بشكل علني وتقويض الاستقرار الإقليمي.