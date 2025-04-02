العالم اليوم - فيديو.. قصف إسرائيلي يقتل 15 فلسطينيا داخل عيادة في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:26 صباحاً - قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، الأربعاء، من بينهم 15 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف عيادة تتبع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن العيادة الواقعة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كانت تؤوي داخلها نازحين فلسطينيين، من بينهم أطفال.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 15 شخصا، في في غارتين إسرائيليتين على منزلين خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشمل القصف الإسرائيلي معظم أنحاء قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وناشدت عشرات العائلات المحاصرة لإخراجها من خربة العدس شمالي رفح جنوبي القطاع، بينما تواصل آليات الجيش الإسرائيلي توغلها بالتزامن مع قصف مكثف وسط وشرقي المدينة.

وأعلنت إسرائيل، الأربعاء، توسيعا كبيرا لعملياتها العسكرية في غزة، وقالت إنها ستستولى على مناطق واسعة من القطاع وستضمها إلى المناطق الأمنية، إلى جانب عمليات إخلاء واسعة النطاق لمناطق بالقطاع.

ووجد قادة إسرائيل ما يشجعهم من خلال بوادر احتجاج في غزة على حركة حماس التي تدير القطاع منذ عام 2007، وبدا أن العملية الموسعة تهدف بقدر ما إلى زيادة الضغط المدني على قادة الحركة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن عمليات إخلاء واسعة النطاق ستحدث في مناطق القتال، ودعا سكان غزة إلى "القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين"، وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بالفعل تحذيرات بالإخلاء للسكان الذين يعيشون حول مدينة رفح جنوبي القطاع ونحو مدينة خان يونس، وطلب منهم الانتقال إلى منطقة المواصي على الشاطئ، التي أعلنتها إسرائيل في السابق منطقة إنسانية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36، التي أُرسلت إلى منطقة القيادة الجنوبية الشهر الماضي للتحضير للعمليات في غزة، ستشارك في العملية.