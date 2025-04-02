العالم اليوم - تحركات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.. إغلاق طريق وإطلاق نار

انتم الان تتابعون خبر تحركات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.. إغلاق طريق وإطلاق نار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:26 صباحاً - شهدت مناطق متفرقة من جنوب لبنان، الأربعاء، تحركات عسكرية إسرائيلية مصحوبة في بعض الأحيان بإطلاق النار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، إن آليات وجرافات إسرائيلية قطعت طريقا في رأس الناقورة بساتر ترابي، قبالة موقع جل العلام.

وأوضحت الوكالة: "تقدمت فجر الأربعاء آليات إسرائيلية متمركزة في منطقة اللبونة شرقي الناقورة داخل الأراضي اللبنانية ترافقها جرافات، باتجاه رأس الناقورة، حيث عملت على رفع ساتر ترابي قطعت فيه الطريق الرابط بين الجانبين قبالة موقع جل العلام الذي يشرف على الناقورة وعلما الشعب".

وفي السياق ذاته، أصيب لبناني في إطلاق نار إسرائيلي على بلدة العديسة، الأربعاء.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن إطلاق نار إسرائيليا على بلدة العديسة أدى إلى إصابة مواطن.

ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، الذي بدأ تنفيذه في لبنان يوم 27 نوفمبر الماضي.

ومُددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، بينما لا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط جنوبي لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في 28 مارس الماضي، للمرة الأولى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وكرر استهدافه للضاحية الثلاثاء.