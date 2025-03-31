العالم اليوم - عملة كوريا الجنوبية تهوي لأدنى مستوى منذ 16 عاما

انتم الان تتابعون خبر عملة كوريا الجنوبية تهوي لأدنى مستوى منذ 16 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 02:23 مساءً - تراجعت العملة الكورية الجنوبية أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الاثنين لتصل لأدنى مستوى منذ 16 عاما في ظل تزايد المخاوف من تأثير خطة الرسوم التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيقها واستئناف عمليات المتاجرة السريعة بالأسهم.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عملة وون الكوري سجلت 1472.9 أمام الدولار، بانخفاض بواقع 6.4 وون مقارنة بجلسة التداول السابقة.

وتعد هذه القراءة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ 13 مارس 2009، عندما سجل الوون الكوري الجنوبية 1483.5، في الوقت الذي كانت تعاني فيه كوريا الجنوبية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تعلن واشنطن عن فرض رسوم جمركية بعد غد الأربعاء ، حيث أكدت أن الرسوم ستطال جميع الدول.

وقال لي مين هيوك الخبير في بنك كيه بي كوكمين " علاوة على مسألة الرسوم، فإن المستثمرين يخشون من احتمالية الركود التضخمي في الولايات المتحدة، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي في الوقت الذي يبقي فيه التضخم مرتفعا. كما يبرز استئناف المتاجرة بالأسهم ابتعاد المستثمرين عن المخاطر".

وقد تم اليوم الاثنين استئناف المتاجرة السريعة بالأسهم ، مما يتيح للمستثمرين بيع الأسهم التي حصلوا عليها من الشركات المدرجة في البورصة في سول. ويشار إلى أنه كان قد تم حظر هذا الإجراء منذ نوفمبر 2023.