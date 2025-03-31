العالم اليوم - جريمة بقرية حرف بنمرة السورية.. 6 قتلى برصاص ملثمين

انتم الان تتابعون خبر جريمة بقرية حرف بنمرة السورية.. 6 قتلى برصاص ملثمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 02:23 مساءً - قُتل 6 مدنيين بينهم مختار قرية، كما أُصيب عدد من الأشخاص في هجوم مسلح نفذته مجموعة مسلحة ملثمة في قرية حرف بنمرة بريف بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس.

وبحسب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فإن من بين الضحايا مختار القرية جودت فارس ، والمدنيون إبراهيم شاهين، نجدت شاهين، ثائر شاهين، ويجري البحث عن الجناة من قبل قوات الأمن العام.

وتداولت العديد من الحسابات معلومات مفادها بأن منفذي الهجوم فصيل مسلح موجود في معسكر الديسنة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسبب الهجوم في نزوح العديد من العائلات، وسط مناشدات لإنقاذ المدنيين وتأمين المنطقة من تهديد المسلحين.