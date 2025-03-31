العالم اليوم - فيديو.. "لفتة إنسانية" من السيسي خلال حفل عيد الفطر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 01:25 مساءً - فى لفتة إنسانية، حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة مصابي الشرطة والقوات المسلحة خلال تكريمهم بحفل عيد الفطر.

وظهر الرئيس المصري رفقة المصابين يساعدهم على المشي ويحمل عكازاتهم أثناء الصعود والنزول على مسرح التكريم. والتقط السيسي الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة، وشاركهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.

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