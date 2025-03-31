العالم اليوم - بشكل مفاجئ.. وفاة مسؤول مصري خلال أدائه صلاة عيد الفطر

انتم الان تتابعون خبر بشكل مفاجئ.. وفاة مسؤول مصري خلال أدائه صلاة عيد الفطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 مارس 2025 01:25 مساءً - توفي اللواء محمد صلاح أبو كريشة، سكرتير عام محافظة الدقهلية بمصر، إثر تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه صلاة عيد الفطر بمدينة المنصورة.

وعقب الحادث، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادا على الفقيد.

وكان المحافظ قد اصطحب السكرتير العام فور تعرضه للأزمة الصحية إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة.

ومن المقرر تشييع جثمانه الإثنين، من مدينة المنصورة ودفنه في مسقط رأسه في محافظة المنيا.