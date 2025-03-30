مئات الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر فى إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - أدى مئات الآلاف من المسلمين في إيطاليا اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد والساحات الكبيرة.

وأقيمت الصلاة بالجامع الكبير في روما ، فيما اجتمع المصلون في المساجد والساحات المخصصة بميلانو إلى كاتانيا مرورا بجنوة، وباقي المدن الإيطالية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتبادل المصلون التهاني بعد أداء صلاة عيد الفطر وسط تواجد العائلات والأطفال ، وحرص العديد على حضور العلم الفلسطيني للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي مدينة تورينو الإيطالية، انطلقت من ساحة المدينة الكبرى شعائر صلاة العيد واحتفال المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، بحضور رموز المؤسسات الثقافية والتعليمية ، فضلا عن مشاركة العديد من المسئولين الإيطاليين بمدينة تورينو.

وشارك ستيفانو لو روسو عمدة تورينو العالي صباح اليوم الجالية الإسلامية المجتمعة احتفالاتهم في حديقة باركو دورا.