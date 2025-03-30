العالم اليوم - زلزال ميانمار.. هزات ارتدادية وارتفاع عدد القتلى

انتم الان تتابعون خبر زلزال ميانمار.. هزات ارتدادية وارتفاع عدد القتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 مارس 2025 11:18 صباحاً - ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الأحد، أن هزة ارتدادية بقوة 5.1 درجة ضربت منطقة على بعد نحو 21 كيلومترا شمال غربي ماندالاي في ميانمار.

وقالت إدارة مراقبة الزلازل أنه حتى ظهر اليوم الأحد كان هناك 166 هزة ارتدادية بعد زلزال ميانمار.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع المزيد من الأضرار.

وقضى الكثير من سكان ماندالاي، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة الليل في الشوارع، إما بسبب تشريدهم بسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجات وهز تايلاند المجاورة أيضا وأسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل هناك، أو بسبب قلقهم من أن الهزات الارتدادية المستمرة قد تتسبب في انهيار الهياكل غير المستقرة.

وقالت كارا براغ، مديرة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في ميانمار ومقرها يانغون إنه حتى الآن تم الإبلاغ عن مقتل 1644 شخصا في ميانمار وفقدان 3408 فيما بلغ عدد المصابين عدد المصابين إلى ، لكن العديد من المناطق لم يتم الوصول إليها بعد وتم القيام بالعديد من جهود الإنقاذ حتى اللحظة من قبل أشخاص يعملون بأيديهم لمحاولة إزالة الأنقاض.

وأضافت براغ "لقد شهدت أيضا تقارير تفيد بأن بعض البلدان ترسل الآن فرق بحث وإنقاذ إلى ماندالاي لدعم الجهود، لكن المستشفيات تكافح في الواقع للتعامل مع تدفق المصابين وهناك نقص في الإمدادات الطبية ويكافح المواطنون للعثور على الطعام والمياه النظيفة".