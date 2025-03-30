واشنطن: اليابان ركيزة أساسية لردع الصين في مضيق تايوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 09:31 صباحاً - قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الأحد، إن اليابان تلعب دورًا لا غنى عنه في التصدي لما وصفه بالعدوان الصيني من خلال المساعدة في بناء الردع "الفعَّال" الذي تضمنه واشنطن في المنطقة، بما يشمل مضيق تايوان.

وأضاف "هيجسيث"، خلال لقائه نظيره الياباني الجنرال ناكاتاني في طوكيو: "نتشارك روح المحارب التي تميز قواتنا".

وأشار إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مثل الإدارات السابقة، ستُواصل التعاون الوثيق مع حليفها الآسيوي الرئيسي.

ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليابان بأنها "ركيزة أساسية للسلام والأمن في المحيطين الهندي والهادي".

ويقوم "هيجسيث" بزيارته الرسمية الأولى لآسيا، وتوجه إلى اليابان قادمًا من الفلبين.