العالم اليوم - فيديو.. طائرة تسقط فوق منزل و"يحترقان معا" في ولاية أميركية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. طائرة تسقط فوق منزل و"يحترقان معا" في ولاية أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 مارس 2025 06:24 صباحاً - قتل شخص واحد على الأقل في حادث تحطم طائرة صغيرة كانت متجهة من أيوا إلى مينيسوتا، بعد اصطدام الطائرة بمنزل في إحدى ضواحي مينيابوليس، السبت.

وقالت ريسيكات أديساوجون المتحدثة باسم مدينة بروكلين بارك، إن سكان المنزل لم يصابوا بأذى، لكن البناء تعرض للدمار.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أن النار اشتعلت في المنزل وحطام الطائرة.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الفيدرالي الأميركية، إنه لم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وهي ذات محرك واحد ومن طراز "سوكاتا تي بي إم 7".

وقالت الوكالة إن الطائرة أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار أنوكا كاونتي بلين، الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.