العالم اليوم - مصر تعلن الاثنين أول أيام عيد الفطر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 07:21 مساءً - أعلنت دار الإفتاء في مصر، أن الاثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث لم تثبت رؤية هلال شهر شوال.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن دول عدة أعلنت أن السبت هو المتمم لشهر رمضان مما يعني أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية:

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

الإمارات

أعلن ديوان الرئاسة أن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات.

قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال تعلن بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.