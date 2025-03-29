العالم اليوم - منها بلد عربي.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول

انتم الان تتابعون خبر منها بلد عربي.. عيد الفطر يوم الاثنين في هذه الدول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 06:24 مساءً - أعلنت دول عدة أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الاثنين، حيث لم تثبت رؤية هلال شوال فيها، في مقدمتها سلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا.

وأعلنت سلطنة عمان، السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويوم غد الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين الموافق 31 من مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب ما أوضح مركز الفلك الدولي عبر حسابه على موقع إكس فقد غربت الشمس في ماليزيا وبروناي، وعيد الفطر سيكون في الدولتين يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيهما، فيما يمكن رؤية الهلال بالدولتين بالعين المجردة يوم الأحد.

كما أعلنت أستراليا والهند وإندونيسيا وبنغلاديش أيضا أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتعد أستراليا أول دولة تعلن أن عيد الفطر يوم الاثنين بناء على عدم توفر شروط الرؤيا فيها.

العيد الأحد في هذه الدول

السعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

الإمارات

أعلن ديوان الرئاسة أن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات.

قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال تعلن بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.