العالم اليوم - الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

انتم الان تتابعون خبر الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 06:24 مساءً - أعلن ديوان الرئاسة أن يوم غد، الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضح ديوان الرئاسة أنه بناء على قرار "لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ" المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء هذا اليوم في قصر الحصن التاريخي بالعاصمة أبوظبي بتاريخ 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شوّال ثبوتا شرعيا مساء هذا اليوم".

وأضاف الديوان أنه: "وبذلك يكون عيد الفطر المبارك في الدولة يوم غد الأحد فاتح شوال 1446هـ، الموافق 30 مارس 2025م".

كان الديوان الملكي السعودي قد أعلن، السبت، أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن هلال شهر شوال ثبتت رؤيته في مرصدي تمير وحوطة سدير.