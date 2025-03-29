العالم اليوم - عيد الفطر يوم الأحد في هذه الدول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 06:24 مساءً - أعلنت دول عدة أن السبت هو المتمم لشهر رمضان مما يعني أن الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

السعودية أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر. الإمارات أعلن ديوان الرئاسة أن غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات. الكويت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية أعلنت أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد البحرين هيئة الرؤية الشرعية في البحرين أعلنت يوم غدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال تعلن بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. سنة العراق أعلن ديوان الوقف السني في العراق يوم غد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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