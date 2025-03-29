العالم اليوم - السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 06:24 مساءً - أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

وقالت قناة الإخبارية السعودية إن هلال شهر شوال ثبتت رؤيته في مرصدي تمير وحوطة سدير. وبدأت المراصد المختلفة في المملكة العربية السعودية عملية تحري هلال شهر شوال. ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء غدٍ السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1446هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 29 / 3 / 2025.

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