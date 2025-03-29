هولندا: المشتبه به في عملية الطعن بأمستردام أوكراني الجنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - قالت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إنَّ المشتبه به في هجوم طعن أُصيب فيه 5 أشخاص في وسط أمستردام يوم الخميس، هو أوكراني يبلغ من العمر 30 عامًا من منطقة دونيتسك الشرقية.

ويُعتقد أنَّ الرجل أصاب الأشخاص الخمسة عشوائيًا باستخدام عدة سكاكين خلال عملية الطعن بالقرب من ساحة دام المزدحمة.

وألقت السلطات القبض عليه سريعًا بعد الواقعة بمساعدة المارة، ما أدى إلى إصابته في ساقه.

وقالت الشرطة إنه نزل في فندق بأمستردام الأربعاء الماضي، وسيمثل أمام القضاء في الأول من أبريل لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجازه.

ولم تتوصل الشرطة بعد إلى دوافع عملية الطعن، وقالت إن التحقيقات جارية.

والمصابون هم شاب بولندي (26 عامًا)، وامرأة بلجيكية (73 عامًا)، وشابة من أمستردام (19 عامًا)، وامرأة (67 عامًا) ورجل (69 عامًا) وهما أمريكيان.

وذكرت الشرطة أنَّ البولندي خرج من المستشفى أمس الجمعة، في حين يتلقى المصابون الآخرون العلاج في المستشفى لكن حالتهم مستقرة.