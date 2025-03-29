الدفاع الروسية: تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوروجيه خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه والقضاء على 1395 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 185 قتيلا ودمرت له مدرعتين و4 مركبات و3 مدافع ومحطة ردار إسرائيلية RADA ومحطة حرب إلكترونية.

حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وكبدت العدو 210 قتلى ودمرت له دبابة ومدرعتين و6 آليات و4 مدافع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.

حررت قوات "الجنوب" بلدة بانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 300 قتيل ودمرت له دبابة ومدرعة "هامفي" أمريكية و5 مركبات ومستودع ذخيرة و10 مركبات ومدفعا.

عززت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 480 قتيلا ودمرت له دبابتين و6 مدرعات و5 مركبات و3 مدافع.

تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له 3 مركبات و3 مدافع ومستودع ذخيرة.

حررت قوات "دنيبر" بلدة شيرباكي في مقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 70 قتيلا، ودمرت له مركبة ومحطة حرب إلكترونية.

تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومخازن الذخيرة ومستودعات المسيرات ولوجستيات قوات كييف.

إسقاط قنبلة جوية "جادم" وصاروخ "هيمارس" أمريكيين.