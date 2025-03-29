الخارجية البريطانية تطلب من مواطنيها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 04:28 مساءً - طلبت الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة ونصحت بعدم السفر إليها بسبب النزاع المستمر والظروف الأمنية غير المستقرة حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وقالت في تحذيرها على الموقع والذي حمل تاريخ اليوم السبت 29 مارس: "إذا كنت مواطنا بريطانيا متواجدا في سوريا، غادر بأي وسيلة متاحة".

وأضاف التحذير: "في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية في سوريا، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة. قد يفرض حظر التجول في بعض المناطق المتأثرة. التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر".

جدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في دمشق طالبت جميع مواطنيها المتواجدين على الأراضي السورية بمغادرة البلاد فورا وسط تحذيرات من الخارجية الأمريكية من زيادة احتمال حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في دمشق: "تحذّر وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من زيادة احتمال حدوث هجمات خلال عطلة عيد الفطر، قد تستهدف السفارات والمنظمات الدولية والمؤسسات العامة السورية في دمشق".