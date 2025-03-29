العالم اليوم - الإمارات تعزي ميانمار وتايلند في ضحايا الزلزال

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 03:24 مساءً - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلند في ضحايا الهزة الأرضية القوية اللتين تعرضتا لها اليوم وتسببت في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص في البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة ميانمار وحكومة تايلند وشعبيهما الصديقين، وإلى أهالي وذوي ضحايا هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في البلدين.

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