ارتفاع عدد ضحايا الزلزال فى ميانمار إلى 1007 قتلى و2389 مصابا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 مارس 2025 02:25 مساءً - أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس الجمعة، إلى 1007 قتلى و2389 مصابا.

وأضاف المجلس العسكري - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين عقب الزلزال الذي تسبب أيضا في تدمير 1591 منزلا في مدينة "ماندالاي" مركز الزلزال.

وتسبب الزلزال - الذي ضرب وسط ميانمار أمس وبلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر - في تضرر البنى التحتية كالجسور والطرق والمباني..ووجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار نداء للحصول على مساعدات إنسانية دولية، فيما أعلنت الطوارئ في ست مناطق في البلاد.