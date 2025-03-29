العالم اليوم - الدنمارك ترد على "طريقة حديث" إدارة ترامب عن غرينلاند

انتم الان تتابعون خبر الدنمارك ترد على "طريقة حديث" إدارة ترامب عن غرينلاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 02:18 مساءً - أعلنت الدنمارك، السبت، استياءها من تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي انتقد بشدة ما وصفه بـ"تقاعسها" بشأن غرينلاند، التي تسعى الولايات المتحدة لضمها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن في مقطع فيديو على منصة "إكس": "نحن نتقبل النقد، لكن لأكون صريحا جدا لا نستسيغ اللهجة التي تم من خلالها توجيه حديثه لنا".

وأضاف: "هذه ليست الطريقة التي تخاطب بها حلفاءك المقربين، وما زلت أعتبر أن الدنمارك والولايات المتحدة حليفين مقربين".

وخلال زيارته القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة في غرينلاند، الجمعة، قال جي دي فانس إن الدنمارك "لم تفعل ما هو لصالح لشعب غرينلاند"، متهما إياها بأنها لم تستثمر بشكل كاف في الجزيرة الشاسعة في القطب الشمالي.

وفي إشارة إلى النص الذي ينظم الوجود الأميركي في غرينلاند، قال الوزير الدنماركي إن "اتفاق الدفاع الذي وقع عام 1951 يتيح للولايات المتحدة فرصا عديدة لتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند. إذا كان هذا ما تريدونه فلنناقش الأمر".

وأشار إلى أنه "في عام 1945، كان لدى الولايات المتحدة 17 قاعدة ومنشأة عسكرية في غرينلاند، مع آلاف الجنود.

وأضاف: "يمكننا أن نسمح بالمزيد، أكثر بكثير ضمن الإطار الحالي".

وتعتبر القاعدة الأميركية في بيتوفيك بمثابة مركز متقدم للدفاع الصاروخي الأميركي، إذ يمر أقصر مسار للصواريخ من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر غرينلاند.

والجمعة، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث عن "الحاجة إلى غرينلاند"، وقال إن "هذا مهم للأمن الدولي".

واستبعد نائبه اللجوء إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافه، مؤكدا أنه سيتمكن من إقناع سكان غرينلاند بالانضمام إلى الولايات المتحدة وتوقيع اتفاق معها.

وشكلت غرينلاند أخيرا حكومة ائتلافية جديدة، في وقت يأمل معظم سكانها في الحصول على استقلال الإقليم، الذي يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك.