العالم اليوم - زلزال قوي يهز وسط بورما وشعر به سكان في الصين وتايلاند

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 مارس 2025 09:28 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات وسط بورما، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وضرب الزلزال منطقة تقع على بعد 16 كيلومترا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات، قرابة الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بحسب الهيئة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، جراء الزلزال الذي تسبب في اهتزاز المباني.

وقال مركز جي.إف زد الألماني لعلوم الأرض إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة، حسب تقارير أولية.

وشعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غربي الصين بهزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب بورما، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

وأفاد "مركز شبكات الزلازل الصيني" بأن قوة الهزة بلغت 7.9 درجات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بينما جاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صدر عن المركز بأن سكان "مقاطعة يونان شعروا بالهزّات".

وهرع سكان العاصمة التيلاندية بانكوك إلى الشوارع اثر هزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب وسط بورما الجمعة.

وأعلنت رئيسة الوزراء التايلاندية بايثونغتارن شيناواترا عن "اجتماع طارئ" بعد الزلزال.

وقال دوانغجاي الذي يقطن مدينة شيانغ ماي السياحية الشهيرة لفرانس برس "سمعته. كنت نائما في منزلي. ركضت بأسرع ما يمكن من المبنى مرتديا ملابس النوم". وشعر السكان في أنحاء شمال ووسط تايلاند بالهزة.