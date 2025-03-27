العالم اليوم - بوتين يعلق على خطة ترامب بشأن غرينلاند

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 08:18 مساءً - رأى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أن خطة نظيره الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند "جدية"، مبديا قلقه من أن يتحول القطب الشمالي إلى "رافعة لنزاعات محتملة".

وقال بوتين خلال مؤتمر في مورمانسك مخصص للقطب الشمالي: "هناك خطط جدية من جانب الولايات المتحدة في ما يتصل بغرينلاند، خطط ذات جذور تاريخية قديمة".

وجدد ترامب، الأربعاء، مطالباته بغرينلاند، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الدولي.

وقال ترامب لمذيع البودكاست فينس كولينازي "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج اليها. لا بد من أن نحصل عليها".

وأضاف "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".

وتتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.

وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان غرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.