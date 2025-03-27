العالم اليوم - فيديو.. وزير الخارجية اللبناني يوبخ موظفين بسبب "السماسرة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. وزير الخارجية اللبناني يوبخ موظفين بسبب "السماسرة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 07:21 مساءً - ظهر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، في مقطع فيديو مسرب الخميس، وهو يتحدث مع موظفين في وزارته بطريقة حادة.

وعبّر الوزير عن غضبه من الفساد داخل دائرة المصادقات بوزارة الخارجية، مهددا بطرد بعض الموظفين.

وقال الوزير إن "هناك فيديوهات وتسجيلات تثبت كل شيء".

وتابع الوزير: "هناك صور وفيديوهات وشهود على كل المخالفات، يجب التخلص من السماسرة الذين يقفون خارج مكاتب وزارة الخارجية، ومكاتب الترجمة ممنوعة نهائيا".

وتوعد رجي بمساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التواصل مع السماسرة، ومكافحة الفساد داخل الوزارة.