لافروف: مسألة القرم ودونباس ونوفوروسيا محسومة وهى مناطق روسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 10:32 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أن مسألة السيادة على القرم ودونباس ونوفوروسيا "قد تم حسمها"، وهي تعتبر مناطق روسية حسب دستور روسيا.

وقال لافروف في حديث لبرنامج "فيستي" للتلفزيون الروسي، تم نشره الأربعاء، إن "القرم ودونباس ونوفوروسيا هذه كلها مسائل قد تم حسمها منذ فترة طويلة، نظرا لنتائج الاستفتاء التي يعكسها دستورنا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يونيو الماضي أن انسحاب أوكرانيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يعتبر أحد شروط السلام.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر تلك المناطق جزءا من أراضيها، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في عام 2014. وتطالب بالعودة إلى حدود ما قبل 2014.