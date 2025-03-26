من بولندا.. مارك روته يواصل ترهيبه للشعوب الأوروبية بالخطر الروسي ”المزعوم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 05:29 مساءً - صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن روسيا لا تزال "تمثل التهديد الأكثر خطورة" للحلف.

وجاءت تصريحات روته خلال مؤتمر صحفي له في بولندا: "في عالم اليوم الذي لا يمكن التنبؤ به، من المهم للغاية زيادة الإنفاق الدفاعي، دعونا لا ننسى أن روسيا كانت وستظل التهديد الأكثر خطورة والمباشر لتحالفنا".

ووفقا له، فإن روسيا تستثمر موارد اقتصادية كبيرة في مجال الدفاع، الأمر الذي "ستكون له عواقب وخيمة على زيادة قدرات قواتها المسلحة".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا ليس له أي معنى. كما أشار بوتين إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم موهمينهم بتهديد روسي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية لتلك الدول، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي ولا أساس له من الصحة".