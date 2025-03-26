وزير الخارجية الهنغاري يشير إلى التزام روسيا بالسعي للتوصل إلى اتفاق بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 05:29 مساءً - أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

جاء ذلك في رسالة بالفيديو بثتها قناة M1 التلفزيونية، قال فيها: "اليوم تمكنت من رؤية أن روسيا مهتمة أيضا بنجاح هذه المفاوضات، لذلك هناك أمل كبير في التوصل إلى وقف مستدام وطويل الأمد لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سلام".

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا يعزز بشكل كبير أمن الطاقة في هنغاريا، والذي كان مهددا في السابق من قبل أوكرانيا. وقال إن الاتفاق "يصب بالكامل في مصلحة الشعب الهنغاري، وهو أمر ذو أهمية كبيرة، لأن هنغاريا تشتري النفط والغاز الطبيعي من روسيا، ومؤخرا، للأسف، هاجم الأوكرانيون هذه البنية التحتية للطاقة عدة مرات، ما أدى إلى تعليق إمدادات النفط إلى هنغاريا لبضعة أيام".

وقد وصل سيارتو إلى موسكو، وتم الإعلان عن أهداف الزيارة لمناقشة قضايا السلام وإمدادات الطاقة والتعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي.

وأعرب عدد من المسؤولين الأوروبيين عن دهشتهم من "تكرار زيارات وزير الخارجية الهنغاري" إلى روسيا، وفقا لما ذكرته "بلومبرغ".