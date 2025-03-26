ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا الجنوبية إلى 24

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 04:28 مساءً - ارتفع عدد القتلى في حرائق غابات اجتاحت جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 24، كما لقى طيار هليكوبتر تستخدم في جهود الإطفاء حتفه بعد تحطم طائرته، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وتكافح كوريا الجنوبية حرائق غابات وصفت بأنها من الأسوأ في عقود.

وأعلنت الحكومة أن حرائق الغابات انتشرت بسرعة وأجبرت أكثر من 27 ألفًا من السكان على الفرار من منازلهم، وأتت الحرائق، التي أججتها الرياح العاتية والطقس الجاف، على أحياء بأكملها وأدت إلى إغلاق المدارس وأجبرت السلطات على نقل مئات من نزلاء السجون.

وقال هان دوك-سو، القائم بأعمال الرئيس: "ننشر كل الأفراد والمعدات المتاحة للتعامل مع أسوأ حرائق غابات على الإطلاق لكن الوضع ليس جيدًا"، مضيفًا أن الجيش الأمريكي بالبلاد يساعد في تلك الجهود.

وذكرت خدمة الغابات، أنه تم التأكد من مقتل 24 شخصًا حتى الآن في الحرائق لكنها لم تذكر تفاصيل، وأعلنت وزارة السلامة في وقت سابق أن 14 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة أويسيونج، في حين ارتبطت 4 وفيات بحريق آخر في مقاطعة سانتشيونج.