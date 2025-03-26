”بوليتيكو”: 3 دول أوروبية تعيق طموحات فون دير لاين في تسليح أوكرانيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 04:28 مساءً - ذكرت صحيفة Politico نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعارض بشدة خطط رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرامية إلى إعادة تسليح أوروبا.

ووفقا للصحيفة يأتي هذا الرفض وسط مخاوف أوروبية من ارتفاع مستويات الديون الوطنية نتيجة هذه الخطة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي لم تكشف هويته قوله إن "بعض الدول لديها شكوك جدية حول مدى توافق أو حتى إمكانية رفع ديونها إلى هذا المستوى".

وبحسب الصحيفة فإن خطة "إعادة تسليح" الاتحاد الأوروبي تواجه معارضة من جانب دول جنوب أوروبا.

وأشارت إلى أن "المعارضة التي تقودها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تشكل عقبة خطيرة أمام طموح فون دير لاين لتعزيز الاستقلال العسكري لأوروبا".

وتعتقد مصادر "بوليتيكو" أن السلطات في مدريد وروما تسعى إلى "كسب الوقت"، على أمل أن تخفف فون دير لاين من موقفها بشأن الديون الدفاعية قبل القمة المقبلة لقادة الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.غ

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمود الحالي يهدد بإفشال خطط بروكسل لزيادة إرسال الأسلحة من أوروبا إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة طموحة لإعادة تسليح دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتضمن استثمارات أوروبية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وتقدمت فون دير لاين باقتراح لجمع 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات لتمويل خطة إعادة التسليح، معتمدة بشكل أساسي على ميزانيات دول الاتحاد.

ووعدت المفوضية بتخفيف القيود المالية على هذه الدول، وإعادة توجيه أموال مخصصة سابقا للتنمية الإقليمية نحو الإنفاق العسكري، وهو المر الذي أيده زعماء الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح جديد، مشيرا إلى أنها ستتخذ خطوات غير متماثلة لضمان أمنها دون "الغوص في مستنقع الإنفاق غير المحدود".