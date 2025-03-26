حصيلة الخسائر الأوكرانية في كورسك تتجاوز 70 ألف جندي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مجموع خسائر الجيش الأوكراني في محور كورسك بلغ نحو 70190 جنديا بعد تحييد أكثر من 230 جنديا خلال آخر 24 ساعة فقط.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن تشكيلات مجموعة قوات "الشمال" ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 7 ألوية أوكرانية في محيط 4 قرى حدودية بمقاطعة كورسك.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط القرى الأربع المذكورة، إضافة إلى مناطق 14 قرية وبلدة واقعة في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال في أغسطس الماضي، يشمل 402 من الدبابات و327 مركبة مشاة قتالية و290 ناقلة جند مدرعة و2223 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.