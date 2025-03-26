العالم اليوم - سوريا.. القبض على "ذراع الأمن العسكري" في حي التضامن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 مارس 2025 03:24 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن مديرية أمن دمشق ألقت القبض على ماهر زياد حديد، وهو ذراع الأمن العسكري في حي التضامن زمن النظام السوري السابق.

وقالت الوزارة إن حديد متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي. ولفتت إلى أنه سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتجري السلطات السورية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

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