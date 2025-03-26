العالم اليوم - بالفيديو.. سيارة "أمن عام لبناني" تتجول في ألمانيا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سيارة "أمن عام لبناني" تتجول في ألمانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 مارس 2025 03:24 مساءً - انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا لبنانيا وهو يتجول في أحد أحياء ألمانيا على متن سيارة تحمل شعار قوى الأمن الداخلي اللبناني.

وفي الفيديو، يظهر الشاب في سيارة طبع عليها شعار الأمن الداخلي اللبناني باللون الأزرق.

وقال ممازحا عند تصويره إنه يرصد مخالفات البناء والتعمير التي تتم دون الحصول على التراخيص القانونية في ألمانيا.

وقد أثار الفيديو موجة من التساؤلات والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استغربوا تصرف الشاب وتساءلوا عن دوافعه من وراء التصرف غير "المألوف".