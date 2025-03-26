تل أبيب ـ د.ب.أ: دعا رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي» السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، إلى إجراء انتخابات مبكرة، خلال مؤتمر عقد في مركز هرتسليا متعدد التخصصات بمدينة هرتسليا في وسط إسرائيل. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» «الإسرائيلية» بأن جانتس حث خلال المؤتمر على مقاومة الحكومة «بما يتماشى مع القانون». وقال جانتس: «أنا مقتنع بضرورة استبدال الحكومة وإجراء الانتخابات. ليس هناك سبيل آخر».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يدعو إلى انتخابات مبكرة ومقاومة حكومة نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.