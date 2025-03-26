محادثات أميركية كورية جنوبية بشأن إجراء اتصالات رفيعة المستوى وتوقعات بمكالمة هاتفية بين هان وترامب

سيئول ـ د.ب.أ: قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيئول وواشنطن تجريان حاليًّا مباحثات على مستوى العمل بشأن إجراء «اتصالات رفيعة المستوى» وسط توقعات بأن تؤدي إعادة القائم بأعمال الرئيس هان داك سو إلى منصبه إلى إجراء أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المتحدث باسم الوزارة، لي جاي وونج، كشف عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي بعد يوم واحد من إلغاء المحكمة الدستورية عزل البرلمان الكوري لهان، بعد نحو ثلاثة أشهر من عزله بسبب فرض الرئيس المعزول يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي.

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