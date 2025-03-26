جيش الاحتلال: مقتل جندي خلال تدريب عسكري شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 12:31 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال تدريب عسكري شمال إسرائيل وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "يوسف حاييم تسفي سيرلين "19 عامًا، من القدس، قُتل خلال التدريب في الشمال"، لافتة إلى أن الشرطة العسكرية بدأت التحقيق.

وقال جيش الاحتلال: "الجندي تلقى العلاج على الفور من قبل الطواقم الطبية في الميدان، وتم إعلان وفاته في المستشفى بعد محاولات إنعاشه".

وأضاف: "أنه تم توصيل رسالة إلى عائلته وباشرت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث وفي نهاية التحقيق سيتم إحالة النتائج إلى مكتب المدعي العام العسكري للمراجعة".