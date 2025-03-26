ماكرون يستقبل زيلينسكي اليوم تحضيرا لاجتماع باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:29 صباحاً - أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، تحضيرًا لاجتماع باريس بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في باريس أن ماكرون سيؤكد لزيلينسكي مواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وتأتي القمة بعد فشل زعماء الدول الأعضاء الـ27، خلال اجتماعهم في بروكسل، في التوصل إلى اتفاق بشأن تقديم مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو لتوفير قذائف الطوارئ.

وقال الرئيس الفرنسي عند إعلان هذه القمة الجديدة: "سننهي عملنا بشأن الدعم قصير الأمد للجيش الأوكراني، والدفاع عن نموذج الجيش الأوكراني المستدام لمنع الغزوات الروسية، والضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها الجيوش الأوروبية".

وقال مصدر دبلوماسي، إنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 20 دولة من الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا والنرويج وتركيا.