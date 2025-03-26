سفير روسيا الجديد لدى أمريكا يتجه إلى واشنطن اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 10:28 صباحاً - ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، أن سفير روسيا الجديد لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف، سيتوجه لتولي عمله في واشنطن، اليوم الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة "تاس"، إنه "من المتوقع أن يغادر السفير إلى واشنطن في 26 مارس الجاري".

وفي أوائل شهر مارس، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بتعيين دارشييف، الذي كان حتى وقت قريب يرأس إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية، سفيرًا لبلاده لدى واشنطن.

وفي 18 فبراير، توصل الطرفان خلال محادثات بين موسكو وواشنطن في الرياض، إلى اتفاق لضمان التعيين السريع لكل من سفيري البلدين لدى الجهة الأخرى.