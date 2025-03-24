الدفاع الروسية: الخسائر الأوكرانية في كورسك فاقت 190 جنديا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 05:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن أوكرانيا فقدت في محور كورسك خلال آخر 24 ساعة أكثر من 190 جنديا و3 مركبات مشاة قتالية و3 مركبات قتالية مدرعة ومعدات عسكرية أخرى.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أن قواتها ألحقت خلال عملياتها الهجومية خسائر بتشكيلات 7 ألوية أوكرانية في محيط 4 قرى حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت هجوما مضادا للعدو.

وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط القرى الأربع المذكورة، إضافة إلى 19 قرية وبلدة في أراضي مقاطعة سومي المجاورة.

وأصبح إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية في محور كورسك منذ بداية القتال، يشمل أكثر من 69700 عسكري و400 دبابة و326 مركبة مشاة قتالية و289 ناقلة جند مدرعة و2219 مركبة قتالية مدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.