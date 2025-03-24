العالم اليوم - فيديو وصور.. تفاصيل ما حدث في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو وصور.. تفاصيل ما حدث في مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 24 مارس 2025 07:20 صباحاً - قصف الجيش الإسرائيلي ليل الأحد مجمع ناصر الطبي، أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة، ليقتل 5 أشخاص من بينهم عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان إن الهجوم قتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، و4 فلسطينيين آخرين على الأقل، بغارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن القصف تسبب في اندلاع حريق كبير في مبنى الجراحة بالمستشفى، مشيرة إلى وجود عدد من الجرحى.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربة، مشيرا إلى أنه استهدف عنصرا من حماس كان يعمل هناك.

يذكر أن مستشفى ناصر كان مكتظا بالقتلى والجرحى منذ استئناف إسرائيل للحرب على غزة الأسبوع الماضي، وذلك عقب موجة مفاجئة من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل المئات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من الأحد، أن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب تجاوز 50 ألف شخص.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه قام "بتصفية" عشرات المسلحين، منذ أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار الثلاثاء، عبر ضربات جوية أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، في أحد أكثر الأيام دموية خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهرا.

وتعتزم إسرائيل شن عملية عسكرية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية استنادا إلى مصادر لم تكشف عنها.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الجديد للأمن القومي يخططون لشن هجوم بري كبير في غزة اعتقادا بأن احتلال أجزاء من الأراضي والسيطرة عليها سيسمح لهم أخيرا بهزيمة حركة حماس.