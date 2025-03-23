العالم اليوم - فيديو.. رجل يهاجم المارة بسكين في بريطانيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رجل يهاجم المارة بسكين في بريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 11:26 مساءً - أصيب 4 أشخاص في هجوم طعن في منطقة كينغستاند ببرمنغهام البريطانية، حيث قام الجاني الذي كان يحمل سكينا، بمهاجمة المارة بشكل عشوائي خارج المحلات التجارية في المنطقة.

وقد هرعت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، بعد تلقي بلاغات عن رجل يحمل سكينا ويهاجم المارة.

وفي البداية، أفادت الشرطة بأن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق، أصدرت شرطة ويست ميدلاندز تحديثا أكدت فيه أن 4 أشخاص قد تعرضوا للطعن في الحادث.

كما ظهر في مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لحظة مهاجمة المشتبه به لرجل يعتقد أنه أحد الضحايا الذين لم يتقدموا بالإبلاغ عن الحادث بعد.

وقالت الشرطة في بيان: "نواصل التحقيق في هذا الحادث المروع الذي تعرض فيه عدد من الأشخاص للاعتداء في منطقة كينغستاند. وقد تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عاما في وقت سابق، ولا يزال رهن الاحتجاز".

وأضافت الشرطة أن التحقيقات شملت جمع لقطات كاميرات المراقبة من المنطقة، مشيرة إلى أن إصابات الضحايا لم تكن خطيرة.