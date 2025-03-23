الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

الاحتلال يواصل عدوانه على جنينيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم فلسطينيًّا من قرية بير الباشا جنوب جنين كما يواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين مع استمرار إطلاق الرصاص في محيط مخيم جنين، وبشكل متواصل، وتستمر تحركات فرق المشاة داخله وفي أحيائه.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح، موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة حيث إنه، بحسب بلدية جنين، فإن الاحتلال جرف 100 بالمائة من شوارع مخيم جنين وقرابة 80 بالمائة من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم، وخلف العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين 34 شهيدًا، وعشرات الإصابات، والمعتقلين.