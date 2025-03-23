اعتقال نائب رئيس جنوب السودان
أفادت مصادر أمنية باعتقال جيش جنوب السودان نائب الرئيس رياك مشار، بعد تصاعد التوترات بين سلفاكير ونائبه، في ظل الاتهامات لمشار بدعم متمردي الجيش الأبيض وهي مجموعات مسلحة تنتمي لعرقية النوير في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان.
وأوضحت المصادر أن قرار اعتقال رياك مشار جاء بعد فشل الوساطات المتعددة بين سلفاكير ومشار من أجل نزع فتيل الأزمة.
وأوضحت المصادر أنه قبيل اعتقال مشار كان قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وحراسة من قبل قوات جيش جنوب السودان.
وقبيل اعتقال رياك مشار، كانت سلطات جنوب السودان قد اعتقلت نائب رئيس هيئة الأركان غابرييل دوب لام، أحد أبرز حلفاء نائب الرئيس، في مقر قيادة الجيش بجوبا مساء الثلاثاء الماضي.
كما أقال سلفاكير، حاكم ولاية أعالي النيل، جيمس أودوك أوياي، من منصبه، وعيّن الفريق جيمس كوانغ تشول رانلي حاكمًا جديدًا، وذلك وفقًا لما أُعلن عنه في مرسوم رئاسي بثته قناة جنوب السودان مساء اليوم. ولم يُحدد المرسوم أي مبرر لهذه التغييرات.
(وكالات)
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