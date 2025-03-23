العالم اليوم - إسرائيل تعلن تطورا يُنذر بمرحلة جديدة في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن تطورا يُنذر بمرحلة جديدة في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 مارس 2025 09:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن إحدى فرقه التي نفذت عمليات في لبنان تستعد لعمل محتمل في غزة.

وقال الجيش، في بيان: "بعد تقييم الوضع، بدأت الفرقة 36 الاستعدادات للعمليات في القيادة الجنوبية".

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، أكملت الفرقة عملياتها في لبنان ونشاطا للعمليات في المنطقة الشمالية استمر عدة أشهر".

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة "طوعا".

وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر صادق على خطتها لإنشاء إدارة مخصصة "للمغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة أخرى".

وقالت في بيان إن هذه الإدارة ستعمل بإشراف وزارة الدفاع لكنها قد "تتعاون مع منظمات دولية" من أجل "ضمان المرور الآمن" للغزيين إلى هذه البلدان الأخرى، من دون أن تسميها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاقتراح يتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد أن يغادر الفلسطينيون طوعا قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وذكر مكتب نتنياهو، مساء الأحد، أن الطرفين "بحثا التطورات الإقليمية ومنها إطلاق سراح الرهائن واستئناف القتال في غزة".

واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته على نطاق واسع في غزة الثلاثاء، منتهكا وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير في القطاع المدمّر جراء حرب أعقبت هجوما شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.