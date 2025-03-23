قذائف صاروخية من لبنان وإسرائيل ترد بقصف مدفعي

بيروت ـ وكالات: أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أن سلاح الجو اعترض ثلاث قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية نحو منطقة الجليل الأعلى، وذكر بيان الجيش أن صافرات الإنذار دوت في بلدة المطلة الحدودية وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوِّي في أعقاب إطلاق الصواريخ، حيث نجحت في اعتراضها جميعًا في الأجواء. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال «الإسرائيلي» أنه تم إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه «إسرائيل» تم اعتراض 3 منها و2 سقطا في الأراضي اللبنانية. وردَّ الاحتلال «الإسرائيلي» بقصف مدفعي استهدف محيط بلدة يحمر جنوب لبنان. ويُعَدُّ هذا الحادث هو الأول من نوعه منذ نحو ثلاثة أشهر، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وحزب الله، الذي واصلت «إسرائيل» خرقه لمئات المرَّات منذ توقيعه. وحذَّر رئيس رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من «مخاطر جرّ لبنان إلى حرب جديدة». وقال مكتبه الإعلامي إن سلام «حذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، لما تحمله من مخاطر جرِّ لبنان إلى حرب جديدة، تعود بالويلات على لبنان واللبنانيين»

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