بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد قضائه 5 أسابيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 02:25 مساءً - غادر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، مستشفى جيميلي بروما، بعد 5 أسابيع من العلاج من التهاب رئوي.

ورافق موكب من سيارات الشرطة، البابا البالغ من العمر 88 عامًا، في سيارته عبر روما.

وظهر البابا، اليوم، علانية لأول مرة منذ أكثر من 5 أسابيع، عندما لوّح بيده من شرفة في المستشفى.

الظهور العلني الأول للبابا فرانسيس من شرفة مستشفى جيميلي في روما

ودعا بابا الفاتيكان إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستقر موكب البابا فرنسيس في سانتا مارتا.