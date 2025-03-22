العالم اليوم - وزير الإعلام اللبناني: حريصون على استتباب الأمن في الجنوب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 11:22 مساءً - أكد وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، مساء السبت، أن إسرائيل لا تملك أي مبرر لاعتداءاتها المتكررة على بلاده، مشددا على أن الحكومة اللبنانية حريصة على استتباب الأمن في الجنوب من خلال نشر الجيش اللبناني وتعزيز وجوده في المنطقة.

وأشار مرقص في حديثه لـ"دوت الخليج" إلى أن الجيش اللبناني يعمل على تنفيذ مهامه الميدانية بفعالية، وهو ما ظهر جليا خلال ضبط منصة لإطلاق الصواريخ حيث يستكمل في هذا الإطار التحقيقات، مبرزا "سنواصل الضغط على إسرائيل عبر عدة قنوات لوقف اعتداءاتها على لبنان".

وأوضح أن إسرائيل تستغل هذه الأحداث غير الواضحة كذريعة إضافية لمواصلة اعتداءاتها، "رغم أنها لا تحتاج إلى مبررات لممارسة انتهاكاتها، من الخروقات الجوية إلى القصف المستمر، وصولا إلى استمرار احتلال أجزاء من الجنوب اللبناني".

وأضاف وزير الإعلام أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا حثيثة لمنع انزلاق لبنان إلى صراع جديد، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على تعزيز انتشاره في الجنوب لضمان الأمن والاستقرار.

كما كشف مرقص أن السلطات اللبنانية أغلقت عددا من المعابر غير الشرعية على الحدود مع سوريا، في إطار الإجراءات الأمنية لمنع أي تهديدات أو خروقات.

وفي وقت سابق من السبت، قالت إسرئيل إنها شنت هجمات على حزب الله، بعد ساعات من اعتراض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من لبنان، فيما بدا أن وقف إطلاق نار هشا على شفا الانهيار.

كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الضربات في لبنان.