العالم اليوم - تحقيقات 7 أكتوبر.. تكليف كبار ضباط إسرائيل بـ"مهمة خاصة"

انتم الان تتابعون خبر تحقيقات 7 أكتوبر.. تكليف كبار ضباط إسرائيل بـ"مهمة خاصة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 10:21 مساءً - قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، تعيين فريق من كبار الضباط في الاحتياط لفحص وتحليل التحقيقات المتعلقة بهجوم حماس غير المسبوق يوم 7 أكتوبر 2023.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية تحقيق شاملة تضمنت جمع مواد موسعة وشهادات من مدنيين، جنود، وقادة عسكريين شاركوا في القتال.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء يأتي من "منطلق التزام الجيش العميق بتطبيق عمليات التعلم، التحسين والتطوير، خصوصا في أوقات الحرب، ولتحليل وفحص الدروس العسكرية، المهنية والتنظيمية".

ووفقا للبيان، فقد تم اختيار أعضاء الفريق بناء على خبراتهم العميقة في مختلف الجوانب العسكرية، بهدف تحقيق رؤية متعددة الزوايا تضمن تحليلا دقيقا وشاملا للنتائج.

مهام الفريق

ويرتقب أن يقوم الفريق بمراجعة نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة الأركان العامة، مع التركيز على التحقق من دقة الاستنتاجات المستخلصة والدروس المستفادة.

كما سيضع آليات وخططا لضمان دمج هذه الدروس ضمن منظومة الجيش، بالإضافة إلى توصيات بشأن فتح تحقيقات إضافية عند الحاجة، وفق البيان ذاته.

ومن المتوقع أن يقدم الفريق تقريره الأولي لرئيس الأركان خلال الأسابيع المقبلة، متضمنا مقترحات لتنفيذ الدروس المستفادة، مع متابعة تطبيقها على مختلف المستويات العسكرية لضمان استخلاص العبر وتعزيز الجاهزية المستقبلية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أقر في تحقيق أجراه، بالإخفاق في منع تنفيذ حماس هجوم السابع من أكتوبر الذي شن على ثلاث مراحل.

وخلص التحقيق إلى أن الجيش أساء التقدير بشأن الهجوم، ولم يكن لديه فهم شامل لقدرات حماس العسكرية.