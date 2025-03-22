العالم اليوم - بسبب الصراع والاحتجاجات.. أميركا تحذر رعاياها في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بسبب الصراع والاحتجاجات.. أميركا تحذر رعاياها في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 10:21 مساءً - دعت السفارة الأميركية في إسرائيل، السبت، رعاياها هناك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع والاحتجاجات في البلاد.

وقالت السفارة في تنبيه نشر على موقعها الإلكتروني:"البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة... كونوا على دراية بمحيطكم".

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان في موجة ثانية من الغارات، بعد اعتراض صواريخ أطلقت عبر الحدود في وقت سابق من اليوم.

كما شهدت إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار.

ومساء السبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك.

من جهته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إضراب عام إذا رفض نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك.

وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب: "إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون".

وأضاف: "إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (...) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا".

والجمعة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.